2018-11-19T14:49:08+03:00
Общество

В «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову

В экспозиции собраны нотные книги, известные альбомы исполнителя и литература о его жизни и творчестве
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В «Бунинке» выставку посвятили Борису ГребенщиковуВ «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову
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Сегодня, 19 ноября, в Отделе искусств орловской библиотеки имени Бунина открылась выставка, посвящённая 65-летему юбилею со дня рождения композитора, поэта, исполнителя, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

- В экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.

Посетить выставку любой желающий сможет до 29 ноября.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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