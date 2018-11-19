В «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-19T14:49:08+03:00

В экспозиции собраны нотные книги, известные альбомы исполнителя и литература о его жизни и творчестве

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 ноября, в Отделе искусств орловской библиотеки имени Бунина открылась выставка, посвящённая 65-летему юбилею со дня рождения композитора, поэта, исполнителя, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

- В экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.

Посетить выставку любой желающий сможет до 29 ноября.

Адрес: улица Максима Горького, 43.