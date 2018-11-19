В «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову
В экспозиции собраны нотные книги, известные альбомы исполнителя и литература о его жизни и творчестве
В «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову
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Сегодня, 19 ноября, в Отделе искусств орловской библиотеки имени Бунина открылась выставка, посвящённая 65-летему юбилею со дня рождения композитора, поэта, исполнителя, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
- В экспозиции представлены нотные сборники, самые известные альбомы группы «Аквариум», а также литература о жизни и творчестве Бориса Гребенщикова, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.
Посетить выставку любой желающий сможет до 29 ноября.
Адрес: улица Максима Горького, 43.