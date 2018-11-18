До конца года в Орле ограничат движение по нескольким улицам
До конца 2018-го года в Орле ограничат движение по нескольким улицам. Дороги частично закроют из-за ремонтных работ.
- До 31 декабря ограничения будут действовать на следующих участках: пересечение улицы 1-й Посадской с улицей Карачевской, пересечение улицы Гагарина с улицей Гостиной, пересечение улицы Авиационной с улицей Комсомольской, а также пересечение улицы Комсомольской с улицей Кромской, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Отметим, что до конца текущего месяца движение будет ограничено по Карачевской улице на участке от 2-й Посадской до Колхозной, а также по Комсомольской на участке от Авиационной до Кромской.
Водителям стоит быть внимательнее на данных участках.