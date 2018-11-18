2018-11-18T15:07:18+03:00
Общество

До конца года в Орле ограничат движение по нескольким улицам

Дороги частично закроют из-за ремонтных работ
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Водителям стоит проявить бдительность на указанных участкахВодителям стоит проявить бдительность на указанных участкахФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

До конца 2018-го года в Орле ограничат движение по нескольким улицам. Дороги частично закроют из-за ремонтных работ.

- До 31 декабря ограничения будут действовать на следующих участках: пересечение улицы 1-й Посадской с улицей Карачевской, пересечение улицы Гагарина с улицей Гостиной, пересечение улицы Авиационной с улицей Комсомольской, а также пересечение улицы Комсомольской с улицей Кромской, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, что до конца текущего месяца движение будет ограничено по Карачевской улице на участке от 2-й Посадской до Колхозной, а также по Комсомольской на участке от Авиационной до Кромской.

Водителям стоит быть внимательнее на данных участках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле Роспотребнадзор обнаружил небезопасную шаурму
Грядущая неделя принесет в Орел легкий мороз и снег
В Орле презентовали картины польских мастеров и произведения, связанные с этой страной
Дозу «синтетики» можно было открыто заказать на одном из орловских сайтов
Сегодня в Орле презентуют книгу графа Алексея Каменского «Фельдмаршал»
Случаев заболевания гриппом на Орловщине не зарегистрировано
В память о двух погибших в ДТП орловских мальчиках в сквере Лескова посадили молодые деревья
В воскресенье в Орле состоится интерактивная выставка предметов военной эпохи
На конкурсе профессионального мастерства орловские почтовики стали лучшими специалистами по оказанию услуг
Почти 94 миллиона рублей получит Орловская область на развитие лесного хозяйства
В Орле состоялась презентация книги Анатолия Шиляева «Над Русской равниной»
Орловские активисты обеспокоились состоянием территории детского сада № 49
На Орловщине нашли большегруз, который сбил человека в Брянской области
На службу в армию уже отправились 50 орловских призывников
Орловцы могут помочь нуждающимся детям
Орловских участковых поощрили накануне профессионального праздника
Орловец украл кондитерские изделия и колбасу в супермаркете
«Мобильный розыск» помог орловским приставам вычислить должников