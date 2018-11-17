В Орле состоялась презентация книги Анатолия Шиляева «Над Русской равниной»
В Орле состоялась презентация книги Анатолия Шиляева «Над Русской равниной». Со сборником стихов орловцы познакомились в бунинской библиотеке на заседании клуба «Орловский библиофил».
- Книга Анатолия Шиляева, члена Союза писателей СССР, вышла в свет к его 80-летию в издательстве «Вешние воды» при поддержке Правительства Орловской области, - рассказали сотрудники библиотеки.
В презентованный сборник вошли стихотворения из поэтических книг«Глубина сердца», «Русская равнина», «Высокие деревня», «Движение», «Зеленый берег», «Свет Родины». Там же можно найти стихи, написанные поэтом в последние годы жизни и ранее не публиковавшиеся.