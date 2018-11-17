СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-17T10:26:26+03:00

Фундамент самого здания требует ремонта, асфальт на дорожках раскрошился, заборы на детской площадке завалились

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Орловские активисты обеспокоились состоянием территории детского сада № 49. С предложением его благоустройства они обратились в городскую администрацию.

Выездной рейд на территорию детского сада активисты организовали после обращения к ним родителей. Они рассказали, что все находится в запущении. Игровое оборудование устарело, необходимо обновить спортивный инвентарь и отремонтировать само здание детского сада.

При осмотре территории жалобы родителей подтвердились. На дорожках раскрошился асфальт. Фундамент здания и вход требуют ремонта. Деревянные заборы, установленные на игровой площадке, завалились. Здесь вовремя не убирают мусор. Необходимо провести замену теплоизоляции на тепловых магистралях, - сообщили орловские активисты.

- В таких условиях вынуждены находиться наши дети. Необходимо принимать меры и приводить детский сад в порядок, - подчеркнули орловские активисты.