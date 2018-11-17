На Орловщине нашли большегруз, который сбил человека в Брянской области

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-17T10:08:22+03:00

Инспекторы ДПС обнаружили автомобиль на территории одного из местных заводов

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На Орловщине полицейские отыскали большегруз, который сбил человека в Брянской области. Инспекторы ДПС обнаружили автомобиль на территории одного из местных заводов

- Информация о произошедшем ДТП поступила сотрудникам орловской Госавтоинспекции от коллег из Брянской области. Согласно предоставленным данным с дорожных камер видеонаблюдения, пешеход скончался на месте происшествия, а грузовик продолжил движение в сторону Москвы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские стали отрабатывать возможные места появления большегруза. Автомобиль был обнаружен инспекторами ДПС на территории одного из местных заводов.

На грузовике были характерные повреждения. Водителя транспортного средства задержали. На место выехала орловская опергруппа и полицейские из Брянской области.