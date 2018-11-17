2018-11-17T10:08:22+03:00
Происшествия

На Орловщине нашли большегруз, который сбил человека в Брянской области

Инспекторы ДПС обнаружили автомобиль на территории одного из местных заводов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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На Орловщине полицейские отыскали большегруз, который сбил человека в Брянской области. Инспекторы ДПС обнаружили автомобиль на территории одного из местных заводов

- Информация о произошедшем ДТП поступила сотрудникам орловской Госавтоинспекции от коллег из Брянской области. Согласно предоставленным данным с дорожных камер видеонаблюдения, пешеход скончался на месте происшествия, а грузовик продолжил движение в сторону Москвы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские стали отрабатывать возможные места появления большегруза. Автомобиль был обнаружен инспекторами ДПС на территории одного из местных заводов.

На грузовике были характерные повреждения. Водителя транспортного средства задержали. На место выехала орловская опергруппа и полицейские из Брянской области.

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