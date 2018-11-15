На выставку "Сокровища старого пирата" приглашает орловский театр
На выставку "Сокровища старого пирата" приглашает орловский театр. Необычная экспозиция ждет гостей в фойе "Свободного пространства".
Фото: предоставлено организаторами
Выставка детских творческих работ открылась накануне, 14 ноября. Она посвящена 135-летию выхода в свет приключенческого романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, спектакль по которому не так давно появился в репертуаре театра.
- Так как «Свободное пространство», прежде всего, театр для детей и молодежи, в нем царит особая атмосфера, которая не ограничивается сценой. Именно поэтому для развития творческого потенциала школьников, выявления талантливых и одаренных детей был задуман этот проект, - рассказала "КП" Полина Дудина, пресс-секретарь театра "Свободное пространство".
Фото: предоставлено организаторами
В творческом конкурсе участие приняли 60 юных орловцев в возрасте от пяти до шестнадцати лет, все они представили на суд жюри творческие работы, выполненные в разных техниках но посвященные одной тематике: "Острову сокровищ". Победителей наградят 17 ноября.