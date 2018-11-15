СЕГОДНЯ 18:08 2018-11-15T18:09:20+03:00

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На выставку "Сокровища старого пирата" приглашает орловский театр. Необычная экспозиция ждет гостей в фойе "Свободного пространства".

Фото: предоставлено организаторами

Выставка детских творческих работ открылась накануне, 14 ноября. Она посвящена 135-летию выхода в свет приключенческого романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, спектакль по которому не так давно появился в репертуаре театра.

- Так как «Свободное пространство», прежде всего, театр для детей и молодежи, в нем царит особая атмосфера, которая не ограничивается сценой. Именно поэтому для развития творческого потенциала школьников, выявления талантливых и одаренных детей был задуман этот проект, - рассказала "КП" Полина Дудина, пресс-секретарь театра "Свободное пространство".

Фото: предоставлено организаторами

В творческом конкурсе участие приняли 60 юных орловцев в возрасте от пяти до шестнадцати лет, все они представили на суд жюри творческие работы, выполненные в разных техниках но посвященные одной тематике: "Острову сокровищ". Победителей наградят 17 ноября.