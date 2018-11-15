СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-15T13:58:31+03:00

Изменить размер текста: A A

«Бунинка» продолжает рассказывать орловцам о юбилейных датах Великой Отечественной войны. Новая экспозиция в стенах библиотеке посвящена Тегеранской конференции 1943 года.

Тогда, 75 лет назад, на встрече в полном составе собралась "большая тройка" — Сталин, Рузвельт и Черчилль. На ней руководители согласовали планы уничтожения германских вооруженных сил по срокам и масштабам операций, предпринимаемых с востока, запада и юга.

- На выставке представлены книги и статьи из журналов авторов, которые исследуют историческое значение Тегеранской конференции. Читателям будет интересно открыть страницы «Новой и новейшей истории», «Военно-исторического журнала», «Молодой гвардии», «Международной жизни». Особого внимания заслуживают издания 1943 года. В их числе брошюра «Конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании в Тегеране: материалы Конференции от 28 ноября-1 декабря 1943г.», журналы «Большевик» и «Исторический журнал», - рассказали «КП» работники библиотеки.

Всех любителей отечественной истории ждут по адресу: улица Максима Горького, 43.

Выставка откроется 19 ноября и будет доступна желающим до 3 декабря.