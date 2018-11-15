2018-11-15T11:41:39+03:00
Происшествия

Годовалый ребенок пострадал в Орле при столкновении «Форда» и «Рено»

Местом ДТП стала улица Раздольная
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера вечером, 14 ноября, в Орле на улице Раздольной произошло ДТП. Столкнулись две иномарки.

20-летняя автоледи на «Рено Логан» ехала со стороны улицы Михалицина в сторону улицы Кузнецова. Авария произошла в районе дома № 27 по улице Раздольной. Девушка, поворачивая на светофоре налево, не уступила дорогу встречному автомобилю «Форд Фокус». Машины столкнулись.

- В результате ДТП телесные повреждения получил годовалый пассажир автомобиля «Форд». Мальчику была оказана медицинская помощь, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения. Погибших нет.

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