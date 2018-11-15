Годовалый ребенок пострадал в Орле при столкновении «Форда» и «Рено»
Вчера вечером, 14 ноября, в Орле на улице Раздольной произошло ДТП. Столкнулись две иномарки.
20-летняя автоледи на «Рено Логан» ехала со стороны улицы Михалицина в сторону улицы Кузнецова. Авария произошла в районе дома № 27 по улице Раздольной. Девушка, поворачивая на светофоре налево, не уступила дорогу встречному автомобилю «Форд Фокус». Машины столкнулись.
- В результате ДТП телесные повреждения получил годовалый пассажир автомобиля «Форд». Мальчику была оказана медицинская помощь, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения. Погибших нет.
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