2018-11-14T11:45:21+03:00
Происшествия

В Малоархангельске «ОКА» врезалась в пешеходное ограждение

Водитель и пассажир получили незначительные травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В городе Малоархангельск Орловской области малолитражка «Ока» врезалась в пешеходное ограждение. Водитель и пассажир автомобиля получили незначительные травмы

ДТП произошло накануне, 13 ноября. Около девяти часов утра авто двигалось по улице Калинина райцентра со стороны переулка Интернационального а направлении поселка Глазуновка. Водитель не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Машине причинены механические повреждения.

- Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в Малоархангельскую ЦРБ, после оказания помощи отпущены, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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