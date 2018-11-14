2018-11-14T10:33:45+03:00
Происшествия

Несколько легковушек и маршрутка столкнулись утром в Орле

Один человек получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/dorogi57Фото: vk.com/dorogi57Фото: соцсети
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Несколько легковых автомобилей и маршрутный автобус столкнулись сегодняшним утром, 14 ноября, в Орле. Из-за аварии в городе образовались пробки.

ДТП произошло на Московской улице в районе остановки экран около восьми часов утра, фотографиями очевидцы происшествия поделились в соцсетях.

- По предварительной информации 37-летний водитель за рулем легкового автомобиля «Хендаи» двигался по Московской улице в направлении улицы Орджоникидзе. Он допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта», которой управлял 29-летний водитель. Затем последовало столкновение «Лады» с «Ситроеном» и «Ниссаном», с последующим столкновением «Ситроена» с маршрутным автобусом «ПАЗ», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП травмы получили 29-летняя пассажир «Лады». После осмотра медиками была отпущена. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, информация уточняется.

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