2018-11-14T10:08:55+03:00
Происшествия

14 тысяч рублей и два золотых кольца похитил орловец, пока его друг спал

За преступление мужчина находится под подпиской о невыезде
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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14 тысяч рублей и два золотых кольца похитил орловец, пока его друг спал14 тысяч рублей и два золотых кольца похитил орловец, пока его друг спалФото: Архив "КП"
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В городе Мценске орловские полицейские раскрыли кражу денег и украшений. К стражам порядка обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее квартиры пропали 14 тысяч рублей и два золотых кольца.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. На месте происшествия полицейские опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оказалось, родственник девушки, живущий с ней в одной квартире, утром в гостях принимал друга детства. Вместе они выпили, потом хозяин уснул. Мужчина назвал имя знакомого, но где он живет, не знал.

Стражи порядка разыскали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. Он сознался в краже и рассказал, что половину денег успел потратить. Часть похищенного у него забрали. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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