2018-11-13T13:30:41+03:00
Общество

30 ноября орловцы напишут тест на знание истории своей страны

Акция приурочена к 25-летию Конституции РФ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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30 ноября орловцы напишут тест на знание истории своей страны30 ноября орловцы напишут тест на знание истории своей страны
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30 ноября орловцы напишут тест на знание истории своей страны. Эту акцию приурочили к 25-летию Конституции РФ.

- Участниками «Теста по истории Отечества»могут стать граждане России, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане, - сообщает портал регионального правительства.

В Орле написать тест можно будет в ОГУ имени Тургенева по адресу: улица Комсомольская, 41 (аудитории 11 и 12). Регистрировать участников начнут с 10 утра, само тестирование пройдет в течение 40 минут с 11 часов. Все желающие смогут заполнить онлайн форму Теста в течение суток 30 ноября на сайте «Каждый день горжусь Россией»: www.кдгр.рф.

Цель тестирования – оценить уровень исторической грамотности и привлечь внимание населения к получению знаний об отечественной истории.

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