СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-13T11:54:49+03:00

На Орловщине владельцам отчужденных из-за вируса АЧС животных выплатят почти 10 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

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На Орловщине владельцам отчужденных из-за вируса АЧС животных выплатят почти 10 миллионов рублей. Компенсация поступит со счетов резервного фонда Правительства области.

Напомним, с начала года в Орловской области было зарегистрировано 7 случаев АЧС среди домашних свиней, в том числе в двух сельхозпредприятиях Ливенского района. Сейчас, по состоянию на 12 ноября, в карантинном режиме остается 6 неблагополучных пунктов.

- Фактическая сумма компенсационных выплат владельцам отчужденных животных из-за африканской чумы свиней составила 4,8 миллионов рублей. К выплате планируется еще около 5 миллионов. Компенсация за животных будет выплачиваться по рыночной стоимости, - сообщает портал Правительства Орловской области.

В настоящее время ветеринары совместно с местными чиновниками приняли меры по ликвидации очагов заболевания и недопущению дальнейшего распространения вируса. Стражи порядка продолжают следственные мероприятия по фактам возникновения АЧС. К административной ответственности уже привлекли более 47 физлиц и ИП.