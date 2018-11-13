2018-11-13T11:54:49+03:00
Общество

На Орловщине владельцам отчужденных из-за вируса АЧС животных выплатят почти 10 миллионов рублей

Компенсация поступит со счетов резервного фонда Правительства области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На Орловщине владельцам отчужденных из-за вируса АЧС животных выплатят почти 10 миллионов рублейНа Орловщине владельцам отчужденных из-за вируса АЧС животных выплатят почти 10 миллионов рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На Орловщине владельцам отчужденных из-за вируса АЧС животных выплатят почти 10 миллионов рублей. Компенсация поступит со счетов резервного фонда Правительства области.

Напомним, с начала года в Орловской области было зарегистрировано 7 случаев АЧС среди домашних свиней, в том числе в двух сельхозпредприятиях Ливенского района. Сейчас, по состоянию на 12 ноября, в карантинном режиме остается 6 неблагополучных пунктов.

- Фактическая сумма компенсационных выплат владельцам отчужденных животных из-за африканской чумы свиней составила 4,8 миллионов рублей. К выплате планируется еще около 5 миллионов. Компенсация за животных будет выплачиваться по рыночной стоимости, - сообщает портал Правительства Орловской области.

В настоящее время ветеринары совместно с местными чиновниками приняли меры по ликвидации очагов заболевания и недопущению дальнейшего распространения вируса. Стражи порядка продолжают следственные мероприятия по фактам возникновения АЧС. К административной ответственности уже привлекли более 47 физлиц и ИП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в Орле отпраздновали юбилей Тургенева
С нового года требования к пассажирским перевозкам на Орловщине ужесточат
В Орле проходит 38-й Международный студенческий фестиваль ВГИК
Орловские поисковики соберутся 17 ноября за круглым столом и подведут итоги года
В Орле сотрудников двух управляющих компаний привлекли к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей
30 ноября орловцы напишут тест на знание истории своей страны
Спектакль орловского театра «Русский стиль» признан лучшим на фестивале в Тамбове
На связь с орловцами выйдет автор книги «Географ глобус пропил» Алексей Иванов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В Орле состоится встреча с персонажами семи тургеневских произведений
Орловцы привезли награды с международного Кубка по джиу-джицу
Орловские полицейские отметили профессиональный праздник
На орловской трассе столкнулись два «Фольцвагена»
В Орле водитель на «ВАЗе» врезался в иномарку и скрылся с места ДТП
600 тысяч рублей заплатят орловской семье за травму ребенка на карусели
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
Девять орловцев незаконно получали пособия по безработице
В Орле к 1 января объединят несколько детских садов
Почти 4 миллиарда рублей получит Орловская область на ремонт дорог до 2024 года
Из-за неисправной проводки в частном секторе Орла сгорела хозпостройка
За год в Орловской области выросло количество получателей соцобслуживания на дому
В новом году Орловщина закупит 30 автомобилей мобильных бригад для районов
Два человека пострадали в ДТП на орловской трассе