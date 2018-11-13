В Орле водитель на «ВАЗе» врезался в иномарку и скрылся с места ДТП
Вчера днем, 12 ноября, в Орле на улице Маяковского произошло ДТП. Виновником аварии стал неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ-21099».
Он следовал со стороны улицы Песковской в направлении улицы Красина. В районе дома № 56 по улице Маяковского отечественная легковушка не уступила дорогу «Шевроле-Эпика». Машины столкнулись.
- Водитель «ВАЗ» скрылся с места ДТП. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Шевроле» получили травмы. Госпитализация им не потребовалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.
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