600 тысяч рублей заплатят орловской семье за травму ребенка на карусели

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-13T10:37:04+03:00

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Семье из города Мценска Орловской области выплатят компенсацию в размере около 600 тысяч рублей за травму, полученную ребенком на детской площадке. Такое решение вынес суд фирме, которая по контракту обязалась содержать площадки.

Инцидент произошел год назад. Мальчик катался на карусели. Его левая нога попала в ее сквозное отверстие. В результате ребенок получил перелом левой бедренной кости.

- Было установлено, что отверстие в деревянном настиле основания карусели появилось за два месяца до ЧП. При этом ремонт не производился, меры по ограничению доступа детей к поврежденному оборудованию не принимались, - сообщает пресс-служба облсуда.

Семья просила компенсировать моральный ущерб в размере более одного миллиона рублей. Однако суд требования удовлетворил частично. Фирма заплатит 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда в пользу ребенка, а его маме утраченный заработок в размере более 82 тысяч рублей за период, когда она ухаживала за сыном во время лечения и не могла работать.