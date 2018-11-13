2018-11-13T09:53:15+03:00
Общество

В Орле к 1 января объединят несколько детских садов

После реорганизации функции учреждений не поменяются
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле к 1 января объединят несколько детских садовВ Орле к 1 января объединят несколько детских садовФото: Архив "КП"
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К 1 января в Орле объединят несколько детских садов. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации.

Так, к новому году детский сад № 5 комбинированного вида присоединится к детскому саду № 12, детсад № 33 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей к детсаду № 4, детсад компенсирующего вида № 27 к детсаду № 14, детсад № 45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению детей к детсаду № 32, центр развития ребенка № 50 — к детсаду № 67, центр детского творчества № 1 к центру детского творчества «Изумруд», Дом детского творчества № 3 к детско-юношескому центру «Ракурс», Дом детского творчества № 4 к центру детского творчества «Эврика».

В свою очередь, в постановлении отмечается, что после реорганизации образовательных учреждений их функции не поменяются.

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