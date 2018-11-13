2018-11-13T09:38:50+03:00
Общество

Почти 4 миллиарда рублей получит Орловская область на ремонт дорог до 2024 года

Поддержку окажет федеральный бюджет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Почти 4 миллиарда рублей получит Орловская область на ремонт дорог до 2024 годаПочти 4 миллиарда рублей получит Орловская область на ремонт дорог до 2024 годаФото: Архив "КП"
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Почти 4 миллиарда рублей получит Орловская область на ремонт дорог до 2024 года. Регион войдет в приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба облправительства, Министерство транспорта РФ определило целевые индикаторы, которые необходимо достичь на Орловщине. Ежегодно необходимо проводить ремонт автодорог протяженностью не менее 100 километров.

В 2019 году предусмотрены работы стоимостью 683 миллионов рублей. Речь идет о ремонте дороги «Северный подъезд Орлу» - Лунево – Моховое, участков улиц Московской, Комсомольской от улицы 2-ой Посадской до Автовокзала, Новосильского шоссе, Московского шоссе от въезда в город до ТРЦ «РИО», Кромского шоссе, улицы 60-летия Октября, 20-ти километров автомобильных дорог в Орловском районе по маршрутам движения общественного транспорта и школьным маршрутам, а также устройство освещения и пешеходных дорожек по улице Высоковольтной в Орле и в деревне Гать Орловского района.

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