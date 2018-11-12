Посол республики Сальвадор приехал в Орел на фестиваль «Наука 0+»

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-12T11:50:31+03:00

Он предложил рассмотреть вопрос побратимства с одним из городов Республики и выразил заинтересованность в развитии отношений с ОГУ

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В субботу 10 ноября в Орле открылся Всероссийский фестиваль «Наука 0+». Мероприятие состоялось в фундаментальной библиотеке на базе ОГУ имени Тургенева.

Напомним, фестиваль существует с 2006 года. Его программа рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений. Его цель - продемонстрировать последние научно-технические достижения, доказать необходимость внедрения научного знания в современную жизнь людей для экономического и культурного подъема общества.

Как сообщает пресс-служба горсовета, почетным гостем фестиваля стал Эфрен Арнольдо Берналь Чевес, Посол Республики Сальвадор в России. Он прибыл в Орел и на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева. Приглашение ему выслал университет.

Посол высоко оценил все прошедшие в Орле праздничные мероприятия, а также рассказал о возможных перспективах развития отношений между Орлом и Сальвадором. Он предложил рассмотреть вопрос побратимства с одним из городов Республики и выразил заинтересованность в развитии отношений с ОГУ.