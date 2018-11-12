Электропроводка стала причиной пожара в доме в Орловской области

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-12T11:25:05+03:00

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В воскресенье, 11 ноября, в поселке Привокзальный Залегощенского района вечером загорелся жилой дом. К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля. Так как была угроза распространения огня на внутренние помещения дома и рядом стоящие хозяйственные постройки, пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

- Крыша сгорела и обрушилась на площади 120 квадратных метров, местами выгорели и обрушились потолочные перекрытия на общей площади 15 квадратных метров. Из восьми комнат на первом этаже выгорели четыре на площади 45 квадратных метров, остальные помещения закопчены, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположению специалистов, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 34 раза, из них 16 выездов – на ликвидацию возгораний и 18 – на различные происшествия.