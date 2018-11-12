2018-11-12T10:02:58+03:00
Общество

На Орловщине снизилось число безработных

Численность занятых в третьем квартале выросла на 4 тысячи человек
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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На Орловщине снизилось число безработных. О такой положительной динамике сообщили в региональном Управлении труда и занятости.

По данным выборочного исследования Орелстата, по сравнению со вторым кварталом 2018-го года, численность рабочей силы за лето возросла на 4,2 тысячи человек. Также зафиксировано снижение числа безработных в третьем квартале: на 3,4 тысячи человек в сравнении со вторым кварталом и на 7,7 тысячи в сравнении с 2017-м годом.

- В январе-сентябре 2018 года в экономике области введено 794 новых рабочих места, из них: 250 - на предприятиях обрабатывающих производств, 185 - в оптовой и розничной торговле, 171 – в сельском и лесном хозяйстве, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вместе с тем за январь-сентября текущего года в службу занятости обратились больше 10 тысяч жителей региона. Больше 900 человек приступили к получению дополнительного образования.

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