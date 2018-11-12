СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-12T09:04:34+03:00

В декабре в Орле пройдет театральный фестиваль «Месяц в деревне»

В нем примут участие столичные артисты

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В декабре на сцене орловского театра «Свободное пространство»начнет работу I Всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне», в котором примут участие столичные артисты.

Так, как стало известно, 5 декабря орловцев ждет интерпретация бессмертного произведения Шекспира «Ромео и Джульетта» - «Юная любовь в пяти театральных измерениях» от московского театра «Модерн».

8 декабря театр Луны из Москвы покажет мюзикл «Маяковский». На следующий день, 9 декабря, на сцене вновь выступит театр Алексея Рыбникова с рок-оперой «Юнона и Авось».

Завершат фестиваль наши артисты с премьерным спектаклем «Фокстрот 12-ти стульев».

Билеты уже доступны для покупки в кассах театра.