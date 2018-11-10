2018-11-10T13:52:28+03:00
Общество

Орловскому инвалиду отказали в ремонте кресла-коляски

Восстановлением его прав на соцобеспечение занималась прокуратура
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловскому инвалиду отказали в ремонте кресла-коляскиОрловскому инвалиду отказали в ремонте кресла-коляскиФото: Архив "КП"
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Орловская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав на соцобеспечение. Мужчине, который является инвалидом 1 группы, отказали в ремонте кресла-коляски.

По индивидуальной программе реабилитации в 2015 году жителю Орла было выдано кресло-коляска с электроприводом. В этом году, в марте, он обратился в Фонд социального страхования, чтобы в коляске заменили неисправную аккумуляторную батарею. Но ему отказали.

- В связи с допущенными нарушениями прав инвалида прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании регионального отделения ФСС РФ произвести ремонт технического средства реабилитации, - сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Пока решение не вступило в законную силу.

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