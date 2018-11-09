На выходных в Орле сохранится плюсовая температура
Ниже нуля столбики термометров опустят лишь в ночное время
А вот будущая рабочая неделя принесет в регион морозы: ожидается до -7 градусов и небольшой снегФото: Архив "КП"
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На выходных в Орле сохранится плюсовая температура. Ниже нуля столбики термометров опустят лишь в ночное время.
По сообщению синоптиков Росгидрометцентра, в субботу, 10 ноября, в Орле переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит -1 днем +4 градуса. Ветер восточный, скорость 3 м/с.
В воскресенье, 11 числа, ночью также до -1, а в светлое время суток до +3. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Ветер сменит направление на юго-восточная, его скорость будет достигать 6 м/с.
А вот будущая рабочая неделя принесет в регион морозы: ожидается до -7 градусов и небольшой снег.