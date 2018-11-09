Выставка «Образ родины» открылась в Орле

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-09T18:17:33+03:00

Она работает сразу на девяти площадках

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В Орле открылась выставка «Образ родины IV». Познакомиться с произведениями жители и гости региона могут сразу на девяти площадках.

Открытие состоялось сегодня, 9 ноября. Всероссийская художественная выставка посвящена 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева. В экспозиции — живопись, скульптуры, графика в исполнении народных мастеров России.

- Первая выставка «Образ Родины» прошла в Орловской области ровно 20 лет назад. Сегодня Орел вновь стал центром культурного притяжения. Здесь представлены картины, отражающие красоту, духовность, силу и непобедимый характер Отечества, посвященные гению нашего выдающегося земляка, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Адрес площадок, на которых можно прикоснуться к искусству – здесь.