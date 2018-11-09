СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-09T11:23:46+03:00

Такие экскурсии организовывают, чтобы ребята могли присмотреться к рабочим профессиям

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Орловские школьники познакомились с работой местных производств. Такие экскурсии организовывают, чтобы ребята могли присмотреться к рабочим профессиям.

Мероприятие было организовано региональным отделением ОНФ в рамках акции «Неделя в профессии». Школьники посетили предприятие

«Орёлтекмаш», а также железнодорожную станцию «Орел». На заводе учащимся рассказали о его истории и особенностях технологического процесса, показали, как работает промышленное оборудование. На железнодорожной станции юные гости также познакомились с ее историей и особенностями работы здесь.

- Экскурсии важны для подрастающего поколения, так как любовь к труду и уважение к прошлому своей страны вырабатывается не только на уроках истории. Необходимо прививать детям со школьной поры основы будущей профессии, - поделились с «КП» в пресс-службе регионального отделения ОНФ.