2018-11-09T11:23:46+03:00
Общество

Орловские школьники познакомились с работой местных производств

Такие экскурсии организовывают, чтобы ребята могли присмотреться к рабочим профессиям
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ОНФ в Орловской областиФото: пресс-служба ОНФ в Орловской области
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Орловские школьники познакомились с работой местных производств. Такие экскурсии организовывают, чтобы ребята могли присмотреться к рабочим профессиям.

Мероприятие было организовано региональным отделением ОНФ в рамках акции «Неделя в профессии». Школьники посетили предприятие

«Орёлтекмаш», а также железнодорожную станцию «Орел». На заводе учащимся рассказали о его истории и особенностях технологического процесса, показали, как работает промышленное оборудование. На железнодорожной станции юные гости также познакомились с ее историей и особенностями работы здесь.

- Экскурсии важны для подрастающего поколения, так как любовь к труду и уважение к прошлому своей страны вырабатывается не только на уроках истории. Необходимо прививать детям со школьной поры основы будущей профессии, - поделились с «КП» в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

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