Больше 40 килограммов хлеба и булок снято с реализации на Орловщине

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-09T10:46:58+03:00

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За прошедшие 9 месяцев 20180-го года в Орловской области с реализации снято больше 40 килограмма хлебобулочных и кондитерский изделий. Результаты проверок обнародовал региональный Роспотребнадзор.

В общей сложности специалисты ведомства взяли 64 пробы мучных продуктов на санитарно-химические показатели, 136 – на физико-химические и 182 пробы на микробиологические показатели. Все они показали соответствие существующим нормативам. А вот в сфере санитарного законодательства и области защиты прав потребителя выявлены нарушения.

- Это такие нарушения как отсутствие маркировки на продукции и документов, подтверждающих качество и безопасность изделий, а также несоблюдение сроков годности, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

По результатам проверок снято с реализации 41,6 кг хлебобулочной и кондитерской продукции.