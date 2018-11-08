В Орле пройдет региональный турнир по бочче
Награды в трех классах разыграют орловцы с поражением опорно-двигательного аппарата
Фото с сайта "Орел-спорт"
Изменить размер текста:
18 ноября в Орле пройдет региональный турнир по бочче. Эта спортивная игра с мячом на точность родом из Италии сегодня стала популярной и у нас.
Как сообщает портал «Орел-спорт», награды в трех классах разыграют орловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Участниками соревнований могут стать мужчины и женщины без возрастных ограничений. Для соревнований необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, а также копию справки врачебно-трудовой экспертной комиссии.
Соревнования пройдут в училище олимпийского резерва по адресу: улица Матросова, 5.
Начало матча в 21:40.