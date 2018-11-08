СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-08T17:10:22+03:00

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18 ноября в Орле пройдет региональный турнир по бочче. Эта спортивная игра с мячом на точность родом из Италии сегодня стала популярной и у нас.

Как сообщает портал «Орел-спорт», награды в трех классах разыграют орловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Участниками соревнований могут стать мужчины и женщины без возрастных ограничений. Для соревнований необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, а также копию справки врачебно-трудовой экспертной комиссии.

Соревнования пройдут в училище олимпийского резерва по адресу: улица Матросова, 5.

Начало матча в 21:40.