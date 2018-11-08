2018-11-08T09:37:38+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом микроавтобус сбил пешехода

Мужчина госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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На трассе под Орлом микроавтобус сбил пешехода. Мужчину доставили с места ДТП в больницу, потребовалась госпитализация.

Происшествие случилось накануне, вечером среды 7 ноября. Примерно в 21 час водитель следовал по трассе М2 "Крым" со сторонв Москвы в направлении Белгорода за рулем иномарки "Фиат".

- На 382 километре произошел наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пешеход получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в областную клиническую больницу.

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