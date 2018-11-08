СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-08T09:18:22+03:00

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Госавтоинспекторы призывают орловских автолюбителей считаться с погодой. В условиях тумана, который задержался в регионе на несколько дней, а также перепада температур стоит проявлять бдительность и корректировать стиль вождения.

- По данным соцопросов большинство водителей считает, что снижать скорость на дорогах стоить лишь при очень плохих погодных условиях и не планируют включать противотуманки и сокращать количество перестроений. Однако такое поведения может привести к ДТП, - поделились с «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Так что при управлении автомобилем в плохую погоду рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию, а также стараться избегать резких маневров. Стоит помнить о собственной безопасности и пешеходам: необходимо использовать световозвращающие элементы, а также соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.