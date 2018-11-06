Частицу мощей святителя Луки привезут в Орел 6 ноября
6 ноября в Орел будет доставлена частица мощей святителя Луки Войно-Ясенецкого, одного из самых почитаемых святых 20 века. Ковчег со святыней будет доставлен в Свято-Успенский монастырь.
Как сообщает пресс-служба облправительства, сразу после встречи мощей митрополит Орловский и Болховский Антоний совершит всенощное бдение в Казанском соборе монастыря в сослужении епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.
Верующие смогут поклониться мощам с 5-ти часов вечера. В благословение всем пришедшим будут раздаваться иконкисвятителя Луки.
Ковчег со святыней покинет Свято-Успенский монастырь после полудня 9 ноября.
Время доступа паломников к мощам — с 6 утра до полуночи.