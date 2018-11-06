Частицу мощей святителя Луки привезут в Орел 6 ноября

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-06T14:28:18+03:00

Ковчег будет доставлен в Свято-Успенский монастырь

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6 ноября в Орел будет доставлена частица мощей святителя Луки Войно-Ясенецкого, одного из самых почитаемых святых 20 века. Ковчег со святыней будет доставлен в Свято-Успенский монастырь.

Как сообщает пресс-служба облправительства, сразу после встречи мощей митрополит Орловский и Болховский Антоний совершит всенощное бдение в Казанском соборе монастыря в сослужении епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.

Верующие смогут поклониться мощам с 5-ти часов вечера. В благословение всем пришедшим будут раздаваться иконкисвятителя Луки.

Ковчег со святыней покинет Свято-Успенский монастырь после полудня 9 ноября.

Время доступа паломников к мощам — с 6 утра до полуночи.