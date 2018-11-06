Орловцы могут задать вопросы о работе такси в регионе
Специалисты Роспотребнадзора помогут разобраться в спорных ситуациях
Фото: архив "КП"
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Орловцы могут задать вопросы о работе служб такси и каршеринга в регионе. В региональном Роспотребнадзоре функционирует «горячая линия».
- Получить информацию, связанную с вопросами защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга можно по следующим телефонам: в Орле 8 (486 2) 42-26-75, 8 (4862) 41 52 52, в Ливнах 8 (486 77) 7-13-34, в Мценске 8 (48646) 4-15-39, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Также можно получить и практическую помощь, если дело дошло до суда. Для этого жители региона могут обратиться в приемную ведомства по адресу Наугорское шоссе, 2.