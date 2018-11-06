2018-11-06T11:54:56+03:00
Звезды

Орловцам расскажут о Тургеневе-писателе и Тургеневе-человеке

Выставка станет доступна в «Спасском-Лутовиново» с 9 ноября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцам расскажут о Тургеневе-писателе и Тургеневе-человекеОрловцам расскажут о Тургеневе-писателе и Тургеневе-человеке
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В грядущую пятницу, 9 ноября, в день 200-летнего юбилея Ивана Тургенева, в выставочном зале музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» состоится открытие выставки «Мне целый мир принадлежал». Орловцам расскажут о Тургеневе, как о писателе и как человеке - тонком знатоке и ценителе живописи, музыки и театра, о его страсти к охоте и шахматам, о его непростых взаимоотношениях с современниками, о переплетениях собственной биографии писателя с судьбами его героев.

Специально для этой выставки свои экспонаты и собрания представят Государственный исторический музей, Государственный музей истории российской литературы имени Даля, Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», Государственный музей Толстого. В экспозиции гости смогут увидеть живопись и фотопортреты, личные вещи писателя и членов его семьи, автографы и первые издания произведений, письма Ивана Тургенева и его современников, предметы быта тургеневской эпохи.

Выставка продлится до 15 января 2019 года.

Приглашаются все желающие.

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