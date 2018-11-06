Пьяный мотоциклист опрокинулся в одной из деревень Орловской области
ДТП с участием мотоциклиста произошло вчера днем, 5 ноября, в деревне Карташовка Колпнянского района Орловской области. Водитель двухколесного транспорта «УРАЛ» двигался по грунтовой дороге и около дома № 71, не справившись с управлением, допустил опрокидывание мотоцикла.
Оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он управлял мотоциклом без прав.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, после оказания первой медицинской помощи отпущен домой, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего запериод со 2 по 5 ноября на территории региона было зарегистрировано 53 ДТП, в результате которых 12 человек получили телесные повреждения. Один погиб.
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