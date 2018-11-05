Орловчанка получила ножевое ранение за шумное застолье

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-05T13:17:19+03:00

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В Орле местная жительница получила ножевое ранение за шумное застолье. Конфликт произошел в одном из общежитий Заводского района города.

33-летняя женщина вместе со своим сожителем пришла в общежитие, чтобы узнать не сдается ли комната. Здесь парочка повстречала знакомую, вместе они решили это отметить. Компания решила «пошуметь» на общей кухне, не обращая внимания на замечания других жильцов. Затем банкет переместился в другое, также общее, помещение.

На просьбы соседей не шуметь, копания не реагировала. Произошел конфликт, который обернулся поножовщиной.

- Потерпевшая и ее спутник ушли. На следующий день раненой женщине стало хуже, и сожитель вызвал для нее скорую помощь. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.