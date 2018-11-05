Сотни орловцев и гостей региона стали участниками «Хоровода Единства»

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-05T12:32:50+03:00

В хороводе жители Орла и гости города закружились на главной городской площади Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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4 ноября, День Народного Единства, жители и гости Орла отметили огромным многонациональным хороводом. Событие состоялось на центральной площади Ленина ровно в 12:00, одновременно со ста другими российскими городами.

Маленькие гостьи праздничного событияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский Хоровод Единства объединил в себе почти тысячу человек: людей разного возраста, национальности, профессий. Без преувеличения, его можно назвать одним из самых масштабных в России и рекордным для нашего города.

Ждала участников акции и традиционная полевая кухня, где каждый мог отведать самое народное блюдо – гречневую кашу.

Орловский Хоровод Единства объединил людей разного возраста, национальности, профессийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Праздник, состоявшийся благодаря дружному коллективу «Вечёрки в Орле», в очередной раз показал – единство – это не бояться взять другого человека за руку и улыбнуться в ответ на улыбку.

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