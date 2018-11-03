Орловский кукольный театр показал благотворительный спектакль для детей из «Деревни-SOS Лаврово»

СЕГОДНЯ 18:02 2018-11-03T18:02:35+03:00

Юные зрители получили в подарок книгу со сказками

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В пятницу, 2 ноября, Орловский театр кукол побывал в гостях в Детской деревне «SOS Лаврово». Артисты показали благотворительный спектакль для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята живо реагировали на происходящее на ширме, давали героям сказки советы, пели с ними песни, играли в игры, - рассказали «КП» артисты театра.

В рамках празднования 200-летнего юбилея со дня рождения Ивана Тургенева после показа спектакля каждый юный зритель получил в подарок от театра книгу «Сказки Бежина луга».