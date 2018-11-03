СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-03T08:36:35+03:00

В Орловском краеведческом музее расскажут о хирурге и художнике Павле Пясецком

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7 ноября в Орловском краеведческом музее откроется выставка, приуроченная к 175-летнему юбилею уроженца Орла, известного русского медика-хирурга, путешественника, литератора и художника Павла Пясецкого.

- Орловец с молодости увлекался рисованием. Во время учёбы на медицинском факультете Московского университета Пясецкий сделал сотни тематических рисунков, ставших учебным пособием. По своей специальности он занимался вопросами трансплантологии. Большой заслугой Павла Пясецкого стало внедрение в отечественную медицинскую практику кефира. Он стал пропагандировать его лечебные свойства, - рассказали «КП» работники музея.

В экспозиции будут представлены прижизненные издания произведений Павла Пясецкого, подлинные материалы второй половины 19 – начала 20 века, фотокопии фрагментов панорамы Транссибирской железной дороги, предоставленные Государственным Эрмитажем, портреты нашего земляка.

Открытие выставки запланировано на 11 утра.

Адрес: улица Гостиная, 2.