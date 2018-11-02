СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-02T16:58:18+03:00

Теперь за курение в маршрутке, разговоры по телефону или нарушение расписания будут расторгать контракты

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В Орле ужесточили штрафные санкции к перевозчикам за нарушение водителями правил контракта. Так, за курение или еду за рулем, разговоры по телефону и пренебрежение расписанием движения, власти обещают контракты расторгать.

Новые договоренности уже вступили в свою законную силу. При этом, по заверению чиновников, будет организовано более плотное сотрудничество с Госавтоинспекцией: информация о количестве и характере нарушений правил дорожного движения водителями маршруток будет стекаться в отдел транспортного обслуживания населения.

Сейчас же продолжаются проверки, стартовавшие после трагического ДТП 9 октября.

- В связи с выявленными нарушениями возбуждено три административных дела, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Администрации Орла.

«КП» следит за ситуацией.