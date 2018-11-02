2018-11-02T10:19:21+03:00
Происшествия

В Орле на Маяковского горел жилой дом

Пламя разбушевалось из-за аварийной работы электроприборов
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле на улице Маяковского горел жилой дом. Предположительная причина, по которой разбушевалось пламя – аварийный режим работы электроприборов.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около полудня четверга, 1 ноября. На момент прибытия пожарных второй этаж дома горел открытым пламенем, из-под кровли и окон первого этажа валил дым.

- Была угроза распространения на соседний жилой дом. Пожару были присвоен повышенный номер сложности, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В итоге, дом от огня отбили. Выгорел кухня – отделка, мебель, прогорели потолочные перекрытия между этажами. Оставшаяся часть дома не пострадала от огня, но закоптилась по всей площади. Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мост через реку Кунач отремонтировали в Орловской области
В Орле к зиме подготовят 35 кортов, ледовых площадок и лыжных трасс
В Орле обсудили бюджет города на следующий год
В Орле в тестовом режиме включат два новых светофора
Кабинет рентгенодиагностики на колесах появится в Ливенской больнице
Орловчанка упала в троллейбусе и получила травмы
Орловец поссорился со своим 21-летним родственником и ткнул в него ножом
Орловские гонщики стали призерами Кубка России по ралли-рейдам
По инициативе МЧС в Орле появится памятник пожарным и спасателям
На Орловщине выберут лучшего народного дружинника
В Урицком районе орловские активисты добились опиловки деревьев вблизи линий электропередач
Орловцы пожаловались главе администрации на разбитые тротуары
В Орле выбрали лучшую кормушку для птиц
Орловец насильно лишился своих полумиллионных сбережений, которыми он похвастался новому знакомому
В орловской глубинке добровольцы помогли тушить дачу
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
На время длинных праздничных выходных в Орле стражи порядка будут дежурить круглосуточно
Филармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единства
Новая спортплощадка стоимостью полтора миллиона рублей появилась в переулке Артельный в Орле
В городе Ливны Орловской области водитель на «ВАЗе» сбил пешехода
На Орловщине образовалось 34 тонны отходов первого класса опасности
Восемь новых школ планируется построить в Орле
На улицу Гагарина возле школы № 26 в Орле вернут остановку
Спортсменка из Орла выиграла Чемпионат Мира по армрестлингу
Пьяный орловец ударил кулаком полицейского и попал под статью