В Орле на Маяковского горел жилой дом

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-02T10:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле на улице Маяковского горел жилой дом. Предположительная причина, по которой разбушевалось пламя – аварийный режим работы электроприборов.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около полудня четверга, 1 ноября. На момент прибытия пожарных второй этаж дома горел открытым пламенем, из-под кровли и окон первого этажа валил дым.

- Была угроза распространения на соседний жилой дом. Пожару были присвоен повышенный номер сложности, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В итоге, дом от огня отбили. Выгорел кухня – отделка, мебель, прогорели потолочные перекрытия между этажами. Оставшаяся часть дома не пострадала от огня, но закоптилась по всей площади. Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба.