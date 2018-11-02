2018-11-02T09:55:00+03:00
Общество

Кабинет рентгенодиагностики на колесах появится в Ливенской больнице

Новым оборудованием оснастят еще несколько медучреждений
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: официальный сайт Правительства Орловской областиФото: официальный сайт Правительства Орловской области
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Кабинет рентгенодиагностики на колесах появится в Ливенской больнице в Орловской области. Новое оборудование, также, появится еще в нескольких медучреждениях.

- В ближайшее время в Ливенскую ЦРБ будет поставлен рентгенодиагностический подвижной кабинет. Он создан на базе автомобиля «КАМАЗ». Покупка осуществлена за счет федеральных средств, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас идет закупка и другого оборудования: цифровых флюорографов для Поликлиники № 1 и Поликлиники № 3. Также будет проведен аукцион на поставку передвижного медицинского комплекса в Новосильскую центральную районную больницу.

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