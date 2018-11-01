2018-11-01T11:56:10+03:00
Общество

В Урицком районе орловские активисты добились опиловки деревьев вблизи линий электропередач

Из-за сильного ветра растительность могла упасть на соцобъекты и жилые дома
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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В поселке Ясная поляна Урицкого района орловские активисты добились опиловки деревьев вблизи линий электропередач. Растительность из-за сильного ветра могла упасть на социальные объекты и жилые дома и отрезать жителей от электроэнергии.

Вопрос об опиловке деревьев в поселке оставался открытым долгое время. Решения проблемы местные жители смогли добиться только после вмешательства активистов. По этим проводам электричество подведено к школе и ее столовой, медицинскому пункту. По словам местных, там часто возникают замыкания проводов.

- По итогам проведенного мониторинга было подготовлено обращение в администрацию Урицкого района и районное отделение электрических сетей с предложением принять меры для опиловки линий электропередачи в поселке Ясная Поляна. На сегодняшний день в рамках технического обслуживания воздушной линии работы выполнены, - сообщили «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

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