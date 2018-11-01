В орловской глубинке добровольцы помогли тушить дачу

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-01T11:21:57+03:00

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Днем, 31 октября, пожарные добровольцы помогали тушить дачу в деревне Рахманово Краснозоренского района Орловской области. Так как от спасательной части до места пожара было более 20-ти километров, на место возгорания была направлена команда «Афанасьев» на пожарном автомобиле.

К моменту прибытия добровольцев, из дверного проема входной двери дачного дома шел дым. Была угроза распространения огня на внутренние помещения. Спустя три минуты после начала тушения пожар удалось локализовать, а еще через три – ликвидировать отрытое горение.

- В результате пожара в дачном доме в помещении кухни обгорела пластиковая отделка потолка, помещение закопчено на площади 15 квадратных метров с предметами обихода, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается. К счастью, из-за пожара никто не пострадал.