2018-11-01T10:59:43+03:00
Звезды

Филармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единства

Для слушателей прозвучит камерная вокальная музыка отечественных композиторов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Филармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единстваФилармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единства
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Орловская государственная филармония приглашает жителей и гостей Орла на концерт по случаю Дня народного единства. Он состоится 4 ноября.

Вечером для орловцев прозвучит камерная вокальная музыка отечественных композиторов. В программе праздничного концерта - выступления Юлии Гарбуз, Ирины Монаховой, Ивана Баланова, Натальи Булгаковой, Константина Юдина. За партией фортепиано будет Юлия Перелыгина.

Традиционно, ведущая концерта - лектор-музыковед Ольга Гарбар.

Мероприятие начнется в 16 часов.

Адрес: улица Ленина, 23.

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