Филармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единства
Для слушателей прозвучит камерная вокальная музыка отечественных композиторов
Филармония приглашает орловцев на концерт по случаю Дня народного единства
Изменить размер текста:
Орловская государственная филармония приглашает жителей и гостей Орла на концерт по случаю Дня народного единства. Он состоится 4 ноября.
Вечером для орловцев прозвучит камерная вокальная музыка отечественных композиторов. В программе праздничного концерта - выступления Юлии Гарбуз, Ирины Монаховой, Ивана Баланова, Натальи Булгаковой, Константина Юдина. За партией фортепиано будет Юлия Перелыгина.
Традиционно, ведущая концерта - лектор-музыковед Ольга Гарбар.
Мероприятие начнется в 16 часов.
Адрес: улица Ленина, 23.
Категория 6 +