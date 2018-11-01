2018-11-01T10:27:51+03:00
Общество

Восемь новых школ планируется построить в Орле

Они появятся в динамично развивающихся районах города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Восемь новых школ планируется построить в ОрлеВосемь новых школ планируется построить в ОрлеФото: Архив "КП"
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В Орле планируется выделить восемь площадок под строительство новых школ. Об этом сообщает комитет по строительству.

Школы появятся в наиболее динамично развивающихся районах города. Так, например, три школы планируется построить в 13-ом микрорайоне, в районе Наугорского шоссе на территории бывшего Северного аэропорта, одну в микрорайоне «Зареченский», а также в 8-ом микрорайоне, 909-м и 709-м кварталах.

Сейчас в быстро заселяющемся микрорайоне «Зареченский» в школе № 51 второй год подряд набирается восемь первых классов по 240 детей ежегодно. Изначально учебное заведение было рассчитано на 550 мест.

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