На улицу Гагарина возле школы № 26 в Орле вернут остановку

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-01T10:19:11+03:00

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Орловские чиновники провели выездное совещание с представителями Госавтоинспекции на улицу Гагарина, где по мнению местных жителей не хватает остановки общественного транспорта возле 26-ой школы.

Вопрос о возвращении остановочного павильона на это место стоит на повестке дня уже давно. Родители школьников, приезжающих на учебу, обеспокоены безопасностью своих детей.

Напомним, ранее остановки находились на четной и нечетной стороне улиц напротив друг друга. Изменения в ПДД потребовали разнести павильоны. Но узкий тротуар на улице Гагарина не позволил оборудовать остановку согласно современным требованиям безопасности, и пешеходам приходится идти лишние 200-300 метров.

Рассмотрев на месте все варианты возможного оборудования остановочного павильона, чиновники пришли к общему заключению - сделать остановку с заездным карманом за перекрестком улиц Гагарина и Розы Люксембург возле дома № 49 по улице Гагарина. Переходить улицу Розы Люксембург школьники будут по пешеходному переходу, оборудованному светофором.