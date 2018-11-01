2018-11-01T09:57:02+03:00
Спорт

Спортсменка из Орла выиграла Чемпионат Мира по армрестлингу

Алина Волкова завоевала золотую медаль и пояс Чемпиона в своей весовой категории
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/armorelФото: vk.com/armorelФото: Соцсети
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Спортсменка из Орла выиграла Чемпионат Мира по армрестлингу. Алина Волкова завоевала золотую медаль и пояс Чемпиона в своей весовой категории.

Чемпионат проходил в городе Анталия, Турция. В этом году он стал юбилейным и состоялся в сороковой раз, участие в нем принимали спортсмены со всего мира. Орловчанка показала отличные результаты, заняв главное место на пьедестале спортивного соревнования.

Фото: vk.com/armorel Фото: Соцсети

Фото: vk.com/armorelФото: Соцсети

- Алина Волкова завоевала Золотую медаль и пояс Чемпионки Мира в весовой категории до 55кг. Алина стала 5-кратной Чемпионкой мира. Пожелаем Алине новых побед, - сообщает официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте», посвященное Армрестлингу в Орловской области.

«КП» поздравляет Алину с яркой победой!

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