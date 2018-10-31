Сезон навигации в Орловской области завершился

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-31T16:48:10+03:00

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В Орловской области завершился сезон навигации. 31 октября – последний его день, затем плавание маломерных судов будет запрещено до весны.

- Решение об окончании навигации принимается для безопасности самих судовладельцев, так как с понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев и гибели на воде при падении за борт или аварий. Кроме того, маломерные суда обладают низкой морозоустойчивостью, -поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Конечно, исключение составляют суда самих спасателей. Стоит отметить, что на протяжении всего холодного сезона будут проводиться рейды на водоемах, чтоб предотвратить чрезвычайные ситуации.