Сезон навигации в Орловской области завершился
В Орловской области завершился сезон навигации. 31 октября – последний его день, затем плавание маломерных судов будет запрещено до весны.
- Решение об окончании навигации принимается для безопасности самих судовладельцев, так как с понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев и гибели на воде при падении за борт или аварий. Кроме того, маломерные суда обладают низкой морозоустойчивостью, -поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Конечно, исключение составляют суда самих спасателей. Стоит отметить, что на протяжении всего холодного сезона будут проводиться рейды на водоемах, чтоб предотвратить чрезвычайные ситуации.