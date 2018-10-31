Орловские водители побывали на тренинге от сотрудников ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-31T11:53:52+03:00

Им рассказали, как оценить длину тормозного пути и как по правилу «трех секунд» выбрать безопасную дистанцию

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В Орле в рамках социальной акции «Культура на дорогах» прошел тренинг для водителей-профессионалов. Встреча состоялась на территории Троллейбусного депо. Семинар для руководителей транспортных компаний и водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, провели орловские сотрудники ГИБДД и представители экспертного центра «Без ДТП».

Цель мероприятия - снизить риск ДТП при управлении общественным транспортом, изменить поведение водителей, усилить чувство ответственности за жизнь и здоровье окружающих, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Тренинг прошел в два этапа. Сначала на семинаре водителям напомнили об их ответственности перед пассажирами. Им детально объяснили процесс обгона, как маневра, который может стать причиной аварии. Особое внимание инспекторы уделили формуле «трех секунд». Она позволяет водителям безошибочно выбрать безопасную дистанцию.

Второй этап тренинга представлял собой практическое занятие. На специально отведенной площадке водителям представилась возможность оценить длину тормозного и остановочного пути. С помощью условного пешехода участникам продемонстрировали опасные ситуации на дороге.

По завершению семинара водители получили памятные подарки. Они будут напоминать им о культуре на дороге.