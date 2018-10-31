Добровольцы помогли тушить пожар в хозпостройке в орловской глубинке

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-31T10:44:48+03:00

Она сгорела полностью и обрушилась

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 30 октября, орловские спасатели выезжали на вызов о возгорании. ЧП произошло в деревне Дровосечное Колпнянского района. Там загорелась хозпостройка.

Первой к месту пожара прибыла добровольная команда «Заря». К тому времени хозпостройка и рядом стоящая летняя кухня были полностью охвачены огнем.

- В результате пожара хозяйственная постройка выгорела по всей площади 60 квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади. Рядом стоящая летняя кухня площадью выгорела и обрушилась по всей площади – 35 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.