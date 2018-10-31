Активисты ОНФ: в Орле на подходе к гимназии № 34 нет освещения

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-31T10:40:23+03:00

Дети в темное время суток вынуждены идти по улице с фонарями

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В ходе очередного рейда орловские активисты нашли в городе еще одну проблему: на подходе к 34-й гимназии в районе домов № 101 и № 101а на улице Латышских стрелков нет освещения.

- В этом образовательном учреждении дети занимаются в секциях по футболу и довольно часто возвращаются с тренировок в темное время суток. Осенью и зимой, когда темнеет рано, детям приходится ходить с фонарями, - отметили в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Активисты также подчеркнули, что свет отсутствует на расстоянии 150 метров на дорожке, расположенной между домами и зданием школы. Сама дорожка неширокая и двоим людям в темноте разойтись практически невозможно.

- В темное время суток здесь вообще будет не пройти. Поэтому необходимо обеспечить освещение еще до выпадения осадков, - добавили активисты.

С просьбой разработать «Дорожную карту» для обеспечения освещения на подходе к 34-й гимназии общественники обратились в администрацию Орла. Напомним, год назад по периметру 34-ой школы активистам удалось добиться восстановления наружного освещения.